ننشر أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الخميس

شهدت أسواق اللحوم بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الخميس الموافق 12أكتوبر2023، إستقرارا في الأسعار ، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية (البقري المشفي )مابين 280جنيها إلي 320جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 210إلي 260جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 200إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .