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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد الافريقي لكرة القدم يُعلن تفاصيل قرعة أمم أفريقيا غدًا الخميس

قرعة امم افريقيا
قرعة امم افريقيا

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن تفاصيل مراسم سحب قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا غداً الخميس، والتي ستنطلق بداية من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 في كوت ديفوار.

 

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بيان رسمي من الاتحاد الافريقي لعرض تفاصيل مراسم القرعة

نشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، بيان رسمي يوضح فيه تفاصيل القرعة كالتالي:

  • من المقرر أن يحي أيقونة الموسيقى العالمية إيكون، AKON  الحفل  الخاص بالقرعة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 مساء الخميس .
  • القرعة النهائية ستبدأ في الساعة 7  بالتوقيت المحلي ، العاشرة بتوقيت القاهرة.
  • القرعة ستقام في أبيدجان وسيتم بثه مباشرة على تلفزيون CAF (يوتيوب.
  • سيتم بث القرعة النهائية في أكثر من 50 دولة.

 

يُذكر أن الدول المتأهلة للقرعة النهائية هي، كوت ديفوار (المضيفة)، الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا. والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتونس وزامبيا.

 

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