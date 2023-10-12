أسعار العملات.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 8.38 جنيه للشراء.

وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

العملات العربية

وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.22 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 98.90 جنيه للشراء، ونحو 99.80 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 8.38 جنيه للشراء ونحو 8.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 8.21 جنيه للشراء، ونحو 8.24 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.81 جنيه للشراء، ونحو 100.76 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.42 جنيه للبيع.