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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات مصر وزامبيا قبل صدام اليوم.. الكفة تنحاز للفراعنة

مصر وزامبيا
مصر وزامبيا

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة ودية قوية تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب زامبيا، في صدام ودي مشتعل علي ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن معسكر الفراعنة بالخارج استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

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نجم الزمالك السابق: روي فيتوريا يعمل في ظروف صعبة مع منتخب مصر

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منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة زامبيا بالإمارات

تاريخ مواجهات منتخب مصر وزامبيا الرسمية

ألتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب زامبيا في 17 مباراة رسمية من قبل، فاز فيها المنتخب المصري في 14 مباراة، وخسر في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة.

 

أبرز نتائج المواجهات: 

 الفوز الأكبر لمصر كان بنتيجة 7-0 في مباراة ودية أقيمت عام 2009.

 

 الفوز الأكبر لزامبيا كان بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت عام 2017.

 

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وزامبيا الودية مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة  ومكة المكرمة.

 

وتنقل مباراة منتخب مصر وزامبيا عبر قناتي  Ontime sports، وأبو ظبي الرياضية.

 

وكان فيتوريا قد ضم في قائمة المنتخب كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي".

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

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