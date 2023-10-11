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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة زامبيا بالإمارات

منتخب مصر
منتخب مصر

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تجمع الفريقين غدا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

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حكام مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية


بدأ المران بتدريبات بدنية و جمل تكتيكية ثم تقسيمة و التسديد على المرمي وضربات الترجيح  ، و شارك في المران جميع اللاعبين ال٢٥ المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .
حضر المران الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة و ورئيس البعثة  و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب .

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