أسعار حديد التسليح صباح اليوم الخميس من أرض المصنع

أسعار الحديد.. شهدت أسعار الحديد خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس من أرض المصنع، استقرارًا، وبلغ سعره في شركة عز 32135 جنيهًا للطن، والعتال 39500 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع، وبشاي 39700 جنيه، والمراكبي 39500 جنيه للطن، وعطية 39400 جنيه للطن.

وفي هذا السياق "تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات التي تتعلق بالسلع لاسيما الحديد للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الحديد اليوم الخميس في مصر

حديد التسليح

بينما سجل حديد العلا 40400 جنيه للطن، والجيوشي 39500 جنيه للطن، والكومي 39300 جنيه للطن، وسرحان 39500 جنيه للطن.

وحقق حديد العشري 39500 جنيه للطن، والجارحي 34000 جنيه للطن، المعادي 39300 جنيه للطن، وبيانكو 39000 جنيه للطن.

كما سجل حديد مصر ستيل 39000 جنيه للطن، والمصريين 39500 جنيه للطن.

جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من