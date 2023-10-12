أمريكا.. مصرع 22 شخصًا في إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم أن 22 مواطنًا أمريكيًا على الأقل لقوا حتفهم في إسرائيل، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للوزارة "لقي 22 مواطنًا أمريكيًا على الأقل حتفهم نتيجة أعمال العنف المستمرة في إسرائيل".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يمثل هذا العدد زيادة عما كان عليه قبل يوم واحد فقط، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن 14 أمريكيًا كانوا من بين القتلى.

ومن جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم إن هناك 17 أمريكيا ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفة "نعلم أن هذه الأرقام من المرجح أن تزيد في الأيام المقبلة".