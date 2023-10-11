قرعة أمم أفريقيا 2024 غدًا الخميس.. 5 منتخبات عربية تترقب

ساعات تفصلنا عن موعد سحب قرعة البطولة الأقوي داخل القارة السمراء، حيث تسحب غدا الخميس، قرعة بطولة أمم أفريقيا 2024 التي ستنطلق في يناير القادم بدولة كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق من 13 يناير حتي 11 فبراير من عام 2024، خمس منتخبات عربية هي " مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ".

موعد سحب قرعة أمم أفريقيا

من المقرر أن تنطلق مراسم سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا في أبيدجان بكوت ديفوار، في الساعة العاشرة مساء غدا الخميس، بتوقيت القاهرة.

وتمكنت المنتخبات العربية إجمالياً في حصد 12 بطولة من قبل، حيث يتربع الفراعنة علي قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 5 مرات.

في سياق متصل يلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدًا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

يستعد منتخب مصر لمواجهة زامبيا ثم الجزائر من أجل الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفراعنة بقيادة روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

تنقل مباراة مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.