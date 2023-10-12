ارتفاع أسعار الأعلاف صباح اليوم الخميس بالأسواق.. الطن يقفز 300 جنيه

أسعار الأعلاف.. شهدت أسعار الأعلاف صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة لجميع الأنواع، ارتفاعًا ملحوظًا إذ صعدت الأسعار بمقدار 300 جنيه للطن،بالرغم من توافر المعروض الحالي من العلف في الأسواق بشكل كبير، إضافةً إلى استمرار انخفاض سعر الذرة الصفراء في الأسواق، عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق الجملة المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي-الدي دي جي إس-كسب العباد 36%».

أسعار خامات الأعلاف صباح اليوم الخميس

العلف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ ثبت عند 34,250 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

واستقرت أسعار الجلوتوفيد المحلي عند نفس مستوياتها المنخفضة، عند 9,000 جنيه للطن.

الدي دي جي

استقر سعر الدي دي جي ليسجل الطن 18,600 جنيه.

كسب العباد 36%

وثبتت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 14,500 جنيه.

سعر طن العلف

وصعدت أسعار الأعلاف، بالسوق المحلي؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 19.300 جنيه للطن، بارتفاع قدره 300 جنيه عن سعره أمس.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» زيادة بنحو 300 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 19.200 جنيه، كما بلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 19.100 جنيه، مرتفعًا بمقدار 300 جنيه عن سعره أمس.

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» قفزة، ليصل سعره إلى 18.800 جنيه، مسجلًا زيادة بمقدار 300 جنيه للطن، مقارنة بـ18.500 جنيه أمس.