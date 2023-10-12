الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار زيت الطعام صباح اليوم الخميس.. طن الأولين يتراجع 2000 جنيه

زيت الطعام
زيت الطعام

أسعار الزيت.. شهدت أسعار الزيت خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في الأسواق المصرية والمحلية، استقرارًا، وسجلت أسعار ثباتًا في أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,000 جنيه للطن.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الزيت صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية والمحلية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت شراء 124 ألف طن متري من الزيوت النباتية في مناقصة دولية، خلال الشهر الماضي.

 

يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

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أسعار زيت الطعام اليوم الخميس

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 40,000 جنيه للطن.

 

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,000 جنيه للطن.

 

أسعار الزيت الجملة اليوم

سعر زيت صويا مكرر

وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 46,200 جنيه للطن.

 

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47 ألف جنيه للطن.

 

زيت الأولين

وشهد سعر طن زيت الأولين، هبوطًا حادًا بنحو 2000 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 44,000 جنيه للطن.

 

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

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