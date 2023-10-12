الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الأرز للجملة والمستهلك صباح اليوم الخميس في الأسوق المصرية

الأرز
الأرز

أسعار الأرز.. تستمر أسعار الأرز خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس للجملة، في الاتجاه صوب هدوء واستقرار بالسوق المحلية لتجار الجملة والمستهلك، عقب تسجيل مستويات متراجعة خلال تعاملات الإثنين الماضي، بالنسبة للشعير والأبيض، مابين 200 : 1500 جنيه.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الارز خلال تعاملات اليوم الخميس في اسواق الجملة والسوق المحلي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

وأكد بعض التجار، أن استمرار ارتفاع سعر طن أرز الشعير في الأسواق، نتيجة تأخر ضخ إنتاج صنف جديد توسع المزارعون في زراعته، وبينما كان يتم ضخ إنتاج الموسم الجديد من الأرز الأبيض في نوفمبر، يبدأ هذا العام ضخ الإنتاج مطلع ديسمبر.

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أسعار الأرز للجملة اليوم الخميس

الارز

أرز الشعير

واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بالأسواق المحلية لتسجل 14,700 جنيه للطن.

 

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 13,900 جنيه.

 

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» إلى 22,800 جنيه للطن.

 

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» 20,500 جنيه للطن.

 

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 25 جنيهًا للمستهلك.

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