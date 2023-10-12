الحسيني سمير: "أنا اللاعب الوحيد الذي لم يترك الزمالك في أزمته"

أكد الحسيني سمير، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن، أن القلعة البيضاء تمر بأزمات منذ 20 عاما.

وقال الحسيني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " الزمالك يمر بمشكلات كثيرة منذ 20 عاما، أنا أشعر بكل الأزمات اجتماعيا وإداريا ".

وأكمل: "أنا اللاعب الوحيد الذي لم يترك النادي في أزمته، وكنت الأكثر حصولا على الألقاب بكرة السلة خلال الفترة التي لعبت بها".

وأتم: "الزمالك يحتاج لأبنائه في الفترة المقبلة، أملك علاقات وخبرات كبيرة لحل أزمات النادي".

موعد مباراة الزمالك وسموحة القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.