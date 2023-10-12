الزمالك ينعي اللواء عبد العزيز قابيل وكيل النادي الأسبق

نعت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأعضاء النادي وفاة اللواء عبد العزيز قابيل وكيل نادي الزمالك الأسبق وأحد أبطال حرب السادس من أكتوبر.

وتقدم نادي الزمالك بخالص التعازي لأسرة الراحل اللواء عبد العزيز قابيل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "و إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

كما حرص مجلس إدارة إتحاد الكرة على نعي قابيل الذي شغل منصب نائب رئيس الإتحاد في وقت سابق.

ونشر الإتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “ ينعي مجلس ادارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، اللواء عبدالعزيز قابيل نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا اليه راجعون ”.