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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المحكمة الرياضية تصدم الزمالك بقرار جديد في قضية بوطيب

خالد بوطيب ومرتضى
خالد بوطيب ومرتضى منصور

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة خلال الساعات الماضية بعد وصول خطاب من من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بخصوص الغرامة المقررة لصالح المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

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وقررت “كاس” تخفيض الغرامة الموقعة على نادي الزمالك من 2مليون و900 ألف يورو لتصل إلى مليون و 900 ألف يورو.

ويستعد الزمالك للإستئناف على قرار “كاس” امام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويواجه الزمالك أزمة إيقاف القيد والتي حرمته من تدعيم الفريق بأي صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وكان خالد بوطيب قد إنضم لصفوف الفارس الأبيض في يناير 2019 قبل أن يرحل في الموسم التالي.

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