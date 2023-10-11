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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يجهز الخيم الانتخابية استعدادا للانتخابات.. صور

انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك

بدأت اللجنه الثلاثية برئاسة عماد البناني  المدير التنفيذي  للقلعه البيضاء في بدأ النصب الخيم الانتخابية  استعدادا لانتخابات نادي الزمالك   التي المقرر عقدها يوم 20 من شهر أكتوبر.

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تسعى اللجنه الثلاثية  برئاسة عماد البناني رئيس اللجنه التنفيذي  بالقلعة البيضاء   إزاله اي صعوبات على أعضاء  الجمعية العمومية  والناخبين.

وسوف تعقد انتخابات الزمالك يوم الجمعه المقبلة 20 من شهر أكتوبر 2023 على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة  لمده يوم واحد.

في سياق متصل،  أعلن الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي عن استخراج تصريحات خاصة لوسائل الإعلام التي ستقوم بتغطية انتخابات النادي المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور عماد البناني أنه يتطلب من كل مؤسسة إعلامية ترغب في تغطية الانتخابات إرسال خطاب رسمي موجه لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بالأسماء التي سيتم تكليفها بتغطية الانتخابات لإدارة العلاقات العامة بالنادي في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، كي يتسنى للنادي استخراج التصريحات قبل الانتخابات.

 

 

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