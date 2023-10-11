حكام مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام زامبيا، والتي تجمع بينهما وديًا غدًا الخميس، استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا.

وجاء طاقم حكام مباراة منتخب مصر وزامبيا كالتالي:-

حكم ساحة: أحمد عيسى درويش.

حكم ثاني: سبت عبيد.

حكم ثالث: سعيد المرزوقي.

حكم رابع: يحيى الملا.

حكام فيديو: محمد عبيد خادم.

حكم فيديو مساعد: أحمد الراشدي.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدًا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وزامبيا:





تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدًا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وزامبيا:

تنقل مباراة مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.