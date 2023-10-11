" تمريض المنصورة " تنظم الدورة التدريبية الأولى " للقبالة "

على هامش المؤتمر الدولي الخامس لتمريض صحة المرأة

نظمت كلية التمريض جامعة المنصورة الدورة التدريبية الأولى من نوعها "للقبالة" علي هامش المؤتمر الدولي الخامس لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بالتعاون مع الجمعية الطبية البريطانية وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنصورة وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

التثقيف الصحي

وقد بدأت الدورة التدريبية أمس وقام المدربون "ماريتسا كلارك" قابلة بإنجلترا وبروفسيور احمد مصطفي طبيب التوليد بمستشفى ورستر بالولايات المتحدة بتدريب المتدربين وشرح كل ما يتعلق بالرعاية بالسيدة الحامل والفرق بين القابلة والممرضة، وأهم موضوعات التثقيف الصحي التي ينبغي معرفتها من قبل السيدة اثناء فترة حملها و ما بعد الولادة.

نظري وعملي

وتضمنت الدورة جانب نظري بقاعة المؤتمرات وجانب عملي قام به المتدربون بمعمل النساء بالكلية، وأثني المتدربون علي المحتوي العلمي للدورة .

أربعة أيام

يشار إلى أن الدورة ستستمر الدورة لمدة أربعة أيام لاستكمالها مع المشاركين من ممرضات كشك الولادة بمستشفى المنصورة الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بالكلية والجامعات المختلفة.

تدريبات عملية