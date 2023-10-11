إبراهيم عيسى يهاجم حماس: "عايزني أرهن 100 مليون مصري عشان حضرتك"

أوضح الإعلامى إبراهيم عيسى أن مصر دائما في بؤرة العاصفة وأن القرارات المتعلقة بمداهمات المستوطنات الإسرائيلية، بغض النظر عن عواقب وتأثير هذا القرار من قبل قوات الاحتلال، هي من عمل حركة حماس، ولا ينبغي إشراكها أو مقاضاتها بسبب عواقب القرارات التي لم تتخذها.

وحذر عيسى من مزايدات حركة حماس على الدولة المصرية بسبب عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب قصف منطقة معبر رفح، مردفًا: “تفرض الحرب وتعمل عملية ليس لها طائل سياسي وعايزني أرهن 100 مليون مواطن عشان حضراتكم”.

وشدد خلال عرض برنامج حديث القاهرة على شاشة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لوقف التصعيد المستمر في غزة، والغرب يحاول وقف التصعيد.

وأكد إبراهيم عيسى أن مصر تلعب دورا مهما في الفترة الحالية، ولكن لا يوجد حل أو وسيلة أخرى، فالدول العربية تقدم المساعدة دون موافقة الأنظمة العربية، على الرغم من الخطوات الشخصية لحماس، لافتًا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب كل يوم.