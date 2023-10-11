عاجل
وزير الخارجية الإيطالي: مصر أساسي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إبراهيم عيسى يهاجم حماس: "عايزني أرهن 100 مليون مصري عشان حضرتك"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أوضح الإعلامى إبراهيم عيسى أن مصر دائما في بؤرة العاصفة وأن القرارات المتعلقة بمداهمات المستوطنات الإسرائيلية، بغض النظر عن عواقب وتأثير هذا القرار من قبل قوات الاحتلال، هي من عمل حركة حماس، ولا ينبغي إشراكها أو مقاضاتها بسبب عواقب القرارات التي لم تتخذها. 

وحذر عيسى من مزايدات حركة حماس على الدولة المصرية بسبب عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بسبب قصف منطقة معبر رفح، مردفًا: “تفرض الحرب وتعمل عملية ليس لها طائل سياسي وعايزني أرهن 100 مليون مواطن عشان حضراتكم”.

txt

عبر "طوفان الأقصى".. إبراهيم عيسى: "دببه يريدون إقحام مصر"

txt

إبراهيم عيسى: كرة النار تقترب ومصر تلتزم حدودها

وشدد خلال عرض برنامج حديث القاهرة على شاشة القاهرة والناس، اليوم الأربعاء،  أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لوقف التصعيد المستمر في غزة، والغرب يحاول وقف التصعيد. 

وأكد إبراهيم عيسى أن مصر تلعب دورا مهما في الفترة الحالية، ولكن لا يوجد حل أو وسيلة أخرى، فالدول العربية تقدم المساعدة دون موافقة الأنظمة العربية، على الرغم من الخطوات الشخصية لحماس، لافتًا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب كل يوم.

مواد متعلقة

إسرائيل تخطط لاحتلال قطاع غزة بإفراغه من السكان

النائب أيمن محسب يدين التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة ويؤكد: الأمن القومى المصرى خط أحمر

وزير الخارجية الفلسطيني: سكان قطاع غزة اليوم يتعرضون للإبادة الجماعية (فيديو)

حي الكرامة .. العقدة النازية ضد اليهود تظهر على أنقاض قطاع غزة

المالكي يطلع نظيره العراقي على خطورة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

المالكي يبحث مع أمين عام الجامعة العربية الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

صور جوية للدمار الكبير في أحياء قطاع غزة (شاهد)

وزير الخارجية: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير
الجريدة الورقية