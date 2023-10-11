عبر "طوفان الأقصى".. إبراهيم عيسى: "دببه يريدون إقحام مصر"

صباح 7 أكتوبر 2023، بدأت المقاومة الفلسطينية في عملية من أجل الشعب الفلسطيني بعملية عرفت بـ"طوفان الأقصى"، وقامت بتوجيه ضربة قوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واسقطت كبرياء دولة الاحتلال، إلا أن تداعيات هذه الضربة كانت قوية وشديدة على الشعب الفلسطيني، وكانت السبب الرئيسي في ما تعاني منه غزة الآن.

تعليق إبراهيم عيسى على “طوفان الأقصى”

ومن جانبه، أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن "طوفان الأقصى" كشف الاحتلال الإسرائيل، مشددًا على أنهم ضبطوا في حالة من التقصير والفشل المخابراتي والعسكري الفضائحي، متابعًا: "هناك دببه يريدون إدخال مصر.. في محاولات تسخين".

وأوضح أن نتنياهو يريد أمد الحرب ودمويتها وانكار أي مسئولية تتهمه بالتقصير بما حدث من اختراق المقاومة الفلسطينية لحدود إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر طوال تاريخها لم تقبل النقاش حول مقترح توطين أهل فلسطين في سيناء باستثناء فترة حكم الإخون.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مقترح توطين أهل غزة في سيناء غربي وصهيوني بامتياز وليس وليد اليوم بل منذ زمن طويل، مشددًا على أن فكرة التوطين كانت في الكثير من الأماكن في العالم، وهي نقل الشعب الفلسطيني إلى أرض ليست أرضه.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن شعب غزة يرفض الخروج من أرضه ويدفع الدماء من أجل الاستمرار في بلده، متابعًا: “لا يمكن أن يقبل الشعب الفلسطيني بكيلو متر مقابل شبر واحد في فلسطين.. القصة الأصلية في قلب كل شعب فلسطين الذي يبحث عن أرضه فقط وبدت في طوفان الأقصى”