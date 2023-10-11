تجميل مركز شباب الغنايم بأيادى الشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، اليوم الأربعاء، مشروع تزيين القرية من خلال دهان وتنظيف مركز شباب الغنايم، بحضور راندا عبد الرحيم سيد مدير الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط



وأكد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن هذه المشروعات المجتمعية تهدف إلى توجيه طاقات الشباب للمساهمة في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس قيم التطوع في المجتمع. عقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في المشاريع التي تعود بالنفع على مجتمعاتهم، بالإضافة إلى خلق جيل قادر على مواجهة المشاكل البيئية المحيطة ونشر الوعي بها والمساهمة في تقليل الأضرار المرتبطة بالتلوث البيئي مع إمكانية وضع الحلول المناسبة لها، وكذلك القضاء على التلوث البصري.



وتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط. وبقيادة راندا عبد الرحيم سيد مدير الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

"شباب أسيوط" ينظم مشروع تزيين مركز شباب الغنايم