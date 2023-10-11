172 لاعبًا ولاعبة يشاركون ببطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

أقيم مساء اليوم الأربعاء، الإجتماع الفني لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وحضر الإجتماع الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وأكد الموريشي جيسون الحكم العام للبطولة أن البطولة تشهد مشاركة 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتنطلق مباريات البطولة الدولية صباح الخميس بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث ستستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة تدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.