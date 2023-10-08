اتحاد الريشة الطائرة يزيح الستار عن جوائز بطولة مصر الدولية

كشف مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، تفاصيل بطولة مصر الدولية في نسختها الـ8 والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

اتحاد الريشة الطائرة يكشف عن جوائز بطولة مصر الدولية

وأعلن "حسب الله" أن مجموع جوائز البطولة يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها في سباق التأهيل للألعاب الأولمبية المقبلة.

وتعد البطولة من البطولات الكبرى المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لا سيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في البطولة الدولية 159 لاعبًا ولاعبة من 25 دولة "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - أستونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.