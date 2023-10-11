بسمة وهبة تكشف حقيقة إبلاغ مصر إسرائيل بعملية حماس قبلها بـ 10 أيام

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن حل المشكلة الفلسطينية هو وجود دولتين، منوهًا إلى أنه يجب على دولة الاحتلال نسيان انخراط سيناء في حل المشكلة بمنحها للفلسطينيين أو منح جزء منها.

وأكد أن هناك كذبة رددتها وسائل الإعلام الغربية حول تحذير مصر لإسرائيل من عملية واسعة النطاق قبل بدء الحرب.

خطط خبيثة

وأضافت خلال عرض حلقة اليوم من برنامج" 90 دقيقة "على قناة المحور:" كانت الخطة الإسرائيلية ساذجة، ووصل الاحتلال إلى مرحلة فقدان العقل وعدم القدرة على التصرف، ووصل إلى الوعي بما يجب فعله من خطط خبيثة".

وتابعت وسائل الإعلام: “نقل الأشرار الأخبار التي تفيد بأن مصر أبلغت إسرائيل بأن عملية عسكرية واسعة النطاق ستحدث ضدها قبل 10 أيام من الحرب، ونشرت وكالة أسوشيتد برس هذا الخبر ونقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي التقطها الأشرار”.

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