بسمة وهبة تبكي على الهواء تعاطفا مع الفلسطينيين (فيديو)

دخلت الإعلامية بسمة وهبة في نوبة بكاء على الهواء نتيجة تأثرها بالاعتداء الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلقت بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، قائلة:" أنا حاسة بوجع الأم على الفقد والحرمان.. و

أنا هنا بتكلم كأم مش مذيعة".

أبيات شعر لـ بسمة وهبة

وألقت بسمة وهبة، بعض أبيات الشعر ، التي ذكرا أنها من تأليفها حباً في فلسطين وشعبها، قائبة: “ يا فلسطين أنتي في القلب وفيكي المسجد الأقصى وانتي بلد الأحرار.. انتي اللي واقفة في وجه الأعداء والأشرار فليكي كل الحب والاحترام . واللي يحبك يا فلسطين لازم يعشقك بجنون وكفاية إنك مدينة البتول وعدى عليكي سيدنا الرسول.. أبشروا يا أهل فلسطين إن شاء الله نصر الله قريب.”

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن أكثر من ألف وحدة سكنية في قطاع غزة قد دمرت بالكامل، ونحو 560 وحدة سكنية أخرى أصيبت بأضرار جسيمة، ولم تعد صالحة للسكن، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، وتضررت حوالي 560 وحدة سكنية أخرى بأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، كما تعرضت 12630 وحدة أخرى لأضرار بدرجة أقل.

وأكد العاهل الأردني "الملك عبد الله الثاني"، والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان،" أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الحاصل في غزة ومُحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الأربعاء.

وشدد الزعيمان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهدافهم لما يشكله من انتهاك صريح للقوانين الدولية محذرين من انعكاسات هذه التطورات الأخيرة على المنطقة والعالم بأسره.

وأكد الملك عبد الله على ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية، وإدامة الخدمات المقدمة للمدنيين الأبرياء الذين يجب ألا يدفعوا ثمن هذا الصراع.

الأوضاع المُتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كما بحث الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الملك بريطانيا تشارلز الثالث التطورات التي تشهدها غزة ومحيطها، وتناول الاتصال الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجرى التأكيد على أهمية وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.