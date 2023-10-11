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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة تكشف خيوط مؤامرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. فيديو

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، تقرير وكالة أنباء رويترز الذي نشرته وتطالب فيه بدراسة فتح ممر آمن مع مصر لعبور المدنيين من غزة، قائلة: "برقع الحياء اتشال، والإعلام الأمريكي يقول إنه يتم دراسة فتح ممر آمن مع مصر حتى يخرج المدنيون الفلسطينيون من قطاع غزة". 

 

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الكلام ده بيضحكوا به على الناس، إسرائيل وفرنسا وأمريكا تطالب بنفس الأمر في وقت واحد، هل كل هذه الأمور صدفة؟! لا بالطبع، مع العلم أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يؤيدان هذا الأمر". 

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وتابعت: "في عام 2013 تم تقديم عرض لمحمد مرسي رئيس الجماعة الإرهابية لترك جزء من سيناء للفلسطينيين من أجل إسقاط ديون مصر، ونفس التوجه يُعاد مرة أخرى في هذه الأيام، ولكن في هذه المرحلة هناك حرب وإبادة وعلامة استفهام حول ما يحدث، إذ يتحجج الاحتلال بأنه يفعل ما يفعله في غزة كرد فعل، وهذا أمر خاطئ تماما لأن الاحتلال يقتل الفلسطينيين منذ عام 1948 وقبل ذلك".

ولا حبة رمل من سيناء

وأكدت أنها تدعم القضية الفلسطينية والشعب، موضحةً: "كل التحية والتقدير للشعب الفلسطيني والأمنيات الطيبة للفلسطينيين وأتمنى أن تعبر فلسطين وغزة هذه الأزمة، والمخطط الذي يستهدف الفلسطينيين والأمن القومي المصري ساذج جدا، والدولة المصرية تفهمه والمصريون واعون جدا".

 وواصلت: "هناك مؤامرة تُحاك لتصفية القضية الفلسطينية واستهداف الأمن القومي المصري بشكل واضح، وإسرائيل تضغط على أهل غزة حتى تجعلهم يقتحموا الحدود المصرية ويدخل الفلسطينيون سيناء". 

وتابعت: "إسرائيل تضغط على الفلسطينيين حتى يهربوا إلى سيناء وتخلو لهم فلسطين وغزة، وهذا الأمر يتم وفقا لتفكير ممنهج، وإسرائيل تريد حل مشكلاتها بمصر، لديها مشكلة في ملف الأراضي المحتلة في فلسطين، وتريد حل هذه المشكلة بمصر، وهذا أمر مرفوض تماما.. محدش يقدر ياخد من مصر حبة رمل".

 

 

 

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