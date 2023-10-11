اللجنة الثلاثية بالزمالك تصدر كشوفات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية

أصدرت اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك كشوفات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية بالفارس الأبيض، والتي سيتم فتحها يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري 2023.

وفي سياق متصل، تستعد اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني بغلق ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لعقد الجمعية العمومية المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى، ليتم نقل تدريبات الفريق الجماعية لملعب أخر داخل النادي، ما بدأت اللجنة في التجهيزات للخيم الانتخابية وإصدار كشوفات أعضاء الجمعية العمومية من يمتلكون حق الانتخاب.

المرشحون لانتخابات نادي الزمالك

وجاء المرشحون لانتخابات نادي الزمالك لمنصب الرئيس كل من حسين لبيب وعمر هريدى وفاروق جعفر وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

بينما جاء على مقعد نائب الرئيس كل من هاني العتال وأحمد محمد عبدالغني وهشام نصر.

وفي منصب أمين الصندوق خالد لطيف وحسام المندوه وكريم عادل عبيد وعبدالمجيد سليم ومحمد قدري محمد الماوي.

وضمت قائمة الأعضاء المرشحين فوق السن كل من أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسينى سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وهشام يكن وطارق العقرب وعبدالله جورج ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد.

بينما ضمت قائمة الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر وياسمين الشريف وآية هشام وأحمد خالد حسانين وأحمد النمس وأحمد هاني زادة وإيهاب عاشور وخالد الزيات ورامي نصوحي وعلي العاطفي ومحمد الصادق ومحمد عودة ومحمد بحبح وهشام نصر.