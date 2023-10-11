أحمد موسى: إسرائيل تدرس استخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل تستخدم في قصفها لقطاع غزة بفلسطين قنابل محرمة دوليًا وهي قنابل الفسفور الأبيض، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين ينصحون باستخدام السلاح النووي.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء أن أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي نصح باستخدام السلاح النووي داخل فلسطين في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن إلى قوات الفصائل الفلسطينية ضربت صاروخًا بالقرب من مفاعل نووي إسرائيلي وهي بذلك وصلت لأكثر منطقة بها تأمين في إسرائيل".

إسرائيل لديها حماية أمريكية ضد أي قوانين:

وأكد أحمد موسى أن إسرائيل لديها حماية أمريكية ضد أي قوانين وضد أي عقوبات، لافتًا إلى أن دعم أمريكا لإسرائيل له ثلاثة أهداف وهو الردع والضغط والتخويف للجانب الفلسطيني.

وتابع: “ما تقوم به أمريكا هو نوع من البلطجة الواضحة، فهم غير ملتزمين بأي قوانين دولية”، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي قامت باستخدام السلاح النووي ضد اليابان، في حادث شهير.

وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أن واشنطن تُواصل مُراقبة الأوضاع في إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بايدن، إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مُجددًا اليوم.

وأكدت الخارجية الأمريكية مقتل ما لا يقل عن 22 أمريكيًا منذ بدء هجوم المقاومة الفلسطينية حماس.

إسرائيل.. نتنياهو وزعيم المُعارضة يتفقان على تشكيل مجلس إدارة الحرب

توصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" وخصمه السياسي "بيني جانتس"، رئيس حزب معسكر الدولة إلى اتفاق لإقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وسيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

وينص الاتفاق أيضًا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة في حال انضمامه.

كذلك يقضي الاتفاق بعدم طرح أي مشاريع قوانين، أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب وسيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيًا خلال فترة الحرب.

وجاء ذلك بعد لقاء ثنائي جمع بين نتنياهو وغانتس، من أجل التباحث في انضمام الأخير إلى "حكومة طوارئ قومية" يتم تشكيلها في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن جانبي المحادثات بقيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، حيث عُقد اللقاء، وأنهما يصيغان اتفاقًا حول تشكيل "حكومة طوارئ".