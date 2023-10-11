جنوب لبنان تحت القصف.. إسرائيل ترد على حزب الله

قصفت إسرائيل جنوب لبنان بالمسيرات، ردًا على استهداف حزب الله لمواقعها، وأصبح التوتر لا يهدأ بعدما أعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية، أن إسرائيل شنت قصفًا مدفعيًا على محيط بلدة الظهيرة في منطقة صور بجنوب لبنان، بينما تعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية.

وانطلق صاروخان من لبنان باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الظهيرة، وأكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان نحو موقع عسكري إسرائيلي على الحدود.

ولم يقدم بعد تفاصيل عن سقوط أي قتلى أو مصابين ولا الجهة المسؤولة عن الهجوم، وذكر في بيان أن الهجوم وقع قرب بلدة عرب العرامشة المقابلة لقرية الظهيرة اللبنانية.

الجيش الإسرائيلي قصف 3 مواقع استطلاع تابعة لحزب الله:

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش قصف 3 مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في لبنان "ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل".

وأضاف أدرعي في حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي "جاهز لجميع السيناريوهات في كافة الجبهات".

مشاركة طائرات مسيرة اسرائيلية في القصف:

فيما أفادت المعلومات عن مشاركة طائرات مسيرة اسرائيلية في القصف على محيط القطاع الغربي، وأشارت المعلومات الأولية إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "طُلب من السكان في رأس الناقورة الدخول إلى الأماكن المحصنة".

بينما قال مسؤول أمني كبير للقناة 14 الإسرائيلية: "ما حدث للتو في الشمال يغير قواعد اللعبة"، وسجل سماع صوت صافرات الإنذار في مراكز "اليونيفيل" في البلدات التي يطالها القصف المعادي.

قصف من جنوب لبنان على الجليل الغربي:

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها نفذت قصفًا صاروخيًا من جنوب لبنان على الجليل الغربي في إسرائيل، الثلاثاء، وقالت كتائب القسام في بيان: "خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركز على الجليل الغربي من جنوب لبنان".