بوتين يُهاجم إسرائيل ويُؤكد: القضية الفلسطينية في قلب كل مُسلم

علق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، على الحرب المُستمرة في قطاع غزة، واصفًا "سياسة الاستيطان" الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار بوتين ردًا على سؤال حول الأوضاع في فلسطين إلى أن: "القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلمًا".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضًا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدًا.

ووفقًا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ"الصدقات" المقدمة إلى فلسطين.

رئيس إسرائيل يُعلّق مُجددًا على تصاعد الصراع مع فلسطين:

أكد الرئيس الإسرائيلي، "إسحاق هرتسوج"، تعليقًا على تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن مقتل هذا العدد من اليهود في يوم واحد لم يحدث مُنذ المحرقة اليهودية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الإثنين.

وقال هرتسوج مُناشدًا المجتمع الدولي: "في رأيي الشخصي، إن موت هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد لم يحدث منذ المحرقة، ولم نشهد منذ المحرقة نساء وأطفالًا وأجدادًا، يتم اقتيادهم في شاحنات وأسرهم".

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي:

وبحسب إذاعة "كان" الحكومية الإسرائيلية، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الـ 800 شخص.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تجاوز عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 560 شخصًا.