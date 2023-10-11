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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرتبط يد الزمالك 2004 يهزم الطيران في دوري المحترفين

مرتبط يد الزمالك
مرتبط يد الزمالك

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره الطيران بنتيجة 24/38 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري المرتبط للمحترفين.

 

 

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية غدا الخميس على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي يوم الجمعة المقبل استعدادا لخوض المباريات المقبلة.

 

 

ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره الزهور بالجولة الثامنة من الدور ذاته والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية ظهراً بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء  .

 

ويتكون الجهاز الفني للفريق من كلا من : أسامة الحلواني مديراً فنياً وحسين عثمان مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي والسيد سامي مدرباً للأحمال وعادل أبو قريش أخصائي العلاج الطبيعي وحسام عصمت مديراً إدارياً وأحمد فوزي إداريا.

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