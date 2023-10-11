بند سري يسمح لـ تشابي ألونسو بالرحيل وتدريب ريال مدريد

يمتلك المدرب الإسباني تشافي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، بند سري في عقده يسمح له بالرحيل خلال الفترة المقبلة لتدريب أحد الثلاثة الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الرياضية.

كشفت تقارير ألمانية اليوم الأربعاء، عن وجود بند في عقد تشافي ألونسو مع باير ليفركوزن يسمح له بالرحيل وتدريب أندية ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ في الموسم المقبل، وترك باير ليفر كوزن.

بند سري في عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

يسمح البند لتشافي بتدريب أحد أندية ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ في حال تلقيه عرض رسمي والرحيل عن صفوف ليفركوزن، ومن حق النادي الموافقة على العروض المقدمه للتعاقد مع المدرب الإسباني أو رفضها، ما عدا الأندية الثلاثة التي تم ذكرها، حينها سيكون الرحيل بقرار ألونسو.

يريد ريال مدريد التعاقد مع تشافي ألونسو لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب الإيطالي الحالي كارلو أنشيلوتي الذي سيرحل بنهاية الموسم لتعاقد رسميًا على تدريب منتخب البرازيل.

بالرغم من تمديد عقد تشافي ألونسو مع باير ليفركوزن حتى 2026، إلا أنه قد يرحل في أي لحظة رغم المستوى الجيد الذي يقمه مع الفريق في الفترة الماضية، ونجح في تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 19 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والتعادل مرة، ولم يخسر أي لقاء، ونجح في تسجيل 23 هدفًا، واستقبل 17 هدفًا.