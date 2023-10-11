إعلان المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

أعلنت اليوم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن المشروعات الفائزة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في الدورة الثانية من المبادرة، وذلك في مؤتمر عقدته محافظة الجيزة بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، وبمشاركة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

الخريطة الجغرافية

وخلال حفل التكريم، أكد السفير هشام بدر أن المبادرة تقوم بتشبيك المشروعات المشاركة بالمبادرة بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية من خلال قاعدة البيانات المبادرة، والخريطة الجغرافية التى تتضمن كل المشروعات المشاركة بمختلف المحافظات.

و أكد أن من أهم مكتسبات المبادرة تطوير قدرات الكوادر بالمحافظات، والعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بكل محافظة.

وأعرب بدر عن سعادته بجودة المشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة والتي تنم عن وعي بحجم مشكلات تغير المناخ، لتصبح تلك المشروعات شريك في إيجاد الحلول لتلك التغيرات.

وفي الختام؛ أوضح السفير هشام بدر أنه بانتهاء الإعلان عن المشروعات الفائزة بكل المحافظات، تبدأ مرحلة التقييم النهائية لتلك المشروعات، مؤكدًا اتباع معايير الشفافية، والحوكمة في التقييم، وذلك استعدادًا لعرض المشروعات على اللجنة الوطنية للمبادرة حيث تقوم اللجنة بتحديد المشروعات الثلاثة الفائزة بكل فئة ليصبح إجمالي المشروعات 18 مشروعًا وهي المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28 المنعقد بدبي نوفمبر القادم.

و أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن استدامة المبادرة، ونجاح دورتها الثانية دليل على حرص القيادة السياسة على وضع البعد البيئي في قلب عملية تحقيق التنمية الاقتصادية، وخفض معدلات الفقر.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أن المبادرة تعتبر فرصة لعرض الأفكار و المبادرات القادرة على التصدي لتحديات تغير المناخ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال العمل في مجالات مختلفة منها الزراعة المستدامة، وإعادة التدوير، والطاقة النظيفة.

يشار إلى أنه تم اليوم تكريم عدد 18 مشروعا بمحافظة القاهرة، وعدد 14 مشروعا بمحافظة الجيزة، وعدد 14 مشروعا بمحافظة الجيزة.