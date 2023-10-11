الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الصحة تحذر من تداول منشورات تتضمن معلومات مضللة

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

 حذرت وزارة الصحة والسكان، من منشورات مخادعة يتم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتضليل المواطنين من خلال معلومات مغلوطة، تثير في قرائها حالة من القلق والاضطراب.

 وتوضح وزارة الصحة والسكان، أن هذه المنشورات تتضمن تحذيرات من الذهاب للمستشفيات وأسماء أدوية، وأرقام هواتف غير صحيحة، إلى جانب توجيه المواطنين إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة، بشأن التوجه للمستشفيات، وعدم استشارة الأطباء، حال الشعور بأعراض مرضية معينة.

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 الخدمات متاحة لجميع المواطنين في كل محافظات الجمهورية:

 

 وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن منشآتها الطبية، من مستشفيات ومراكز طبية، ووحدات صحية، متاحة لجميع المواطنين في كل محافظات الجمهورية، للتعامل مع أي أعراض مرضية، وتشخيصها وعلاجها، وتقديم كل الخدمات الطبية، على مدار الـ24 ساعة.

 وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، عبر صفحات الوزارة المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والخط الساخن 15335 لإرشاد المواطنين والإجابة عن أي استفسارات.

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