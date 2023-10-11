لجنة من وزارة الصحة تتفقد مقر مركز التطعيم الدولي بالشرقية لمناقشة تطويره

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، لجنة من وزارة الصحة والسكان، برئاسة محمد أمين مراقب أول مكاتب الصحة بقطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور أحمد المرغني ممثلاً عن شركة جلاكسو للأدوية، والمهندس عبدالرحمن محمد ممثل الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وذلك لبحث تطوير مقر مركز التطعيمات الدولي بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتوفير اللقاحات والأمصال به.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، لإنشاء ٢٠ مكتب تطعيمات متميز على مستوى الجمهورية، وأيضاً خطة الوزارة لتطوير مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها أكثر من ٤٠٠٠ مكتب، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات.

تناول اللقاء خطة تطوير مركز التطعيم الدولي بالمديرية، ومدى الاحتياجات اللازمة له لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، بما يضمن تطعيم كافة المواطنين الراغبين في التطعيم بالتطعيمات غير الإجبارية للأطفال وتطعيمات الكبار، مع توفير كافة الأمصال واللقاحات بالمركز.

وتم استعراض الحالة الإنشائية لبعض مكاتب الصحة على مستوى محافظة الشرقية، بالإضافة للخدمات الصحية المقدمة من خلالها، ودائرة تقديم الخدمات والتعداد السكاني التابع لكل منها.

وتفقد الدكتور هشام مسعود واللجنة مركز التطعيمات الدولي بديوان عام المديرية، ومعاينة الحالة الإنشائية له على الطبيعة، وتقييم البنية المعلوماتية، لتحديد احتياج المقر للتطوير ورفع الكفاءة، وإمكانية إضافة وحدات مكملة لتلحق بالمقر تستهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة بما يسهم فى الحد من حالات التكدس.