نائب رئيس جامعة عين شمس يقدم منحة شخصية لأوائل التكنولوجيا الحيوية

كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الأوائل ببرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية (بيوتكنولوجى) بكلية العلوم.

جاء ذلك انطلاقاً من حرصه الدائم على دعم العملية التعليمية والطلاب الاوائل والنابغين من أبناء جامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان محمد عبد العظيم وكيل كليه العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج، والدكتورة منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة، وإبراهيم الديب معد برنامج مصر تستطيع.

نائب رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب

وقدم نائب رئيس جامعة عين شمس شهادات التقدير والمنح لأوائل البرنامج الدراسى وهم الطالبة حلا هشام محمود أحمد علي بالمستوى الأول التقدير A ، الطالبة أيات عبدالهادي علي عبدالهادي بالمستوى الثاني التقدير A، الطالبة سهيلة محمود أنور أحمد بالمستوى الرابع التقدير A

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس حرصه علي دعم الطلاب اكاديميا وعلميا بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة لصقل مهارات الطلاب، وتهيئهم بقوة لسوق العمل فيما بعد.

وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس أثناء حديثه مع ابنائه الطلاب الاوائل على ضرورة العمل بجد واجتهاد لضمان استمرار تفوقهم الدارسى لافتا إلى ان البحث العلمي والابتكار والابداع هم طريق النجاح، محفزا اياهم بزخم العلماء الذين تخرجوا من كلية العلوم أمثال ا.د فاروق الباز و ا.د مصطفى السيد وا.د محمد فتحى سعود وغيرهم الكثير من القامات العلمية التي أثرت البحث العلمي.

وثمن نائب رئيس جامعة عين شمس جهود الدولة في تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي والباحثين في مختلف المجالات في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠، حاثًا الطلبة على استثمار علمهم بوطنهم وعدم الانسياق خلف الدعوات للسفر للخارج ليثروا بعلمهم وطنهم الغالي.

واعرب الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم عن شكره وتقديره للدكتور عبد الفتاح سعود والذي يقدم هذه المنحة كمنحة شخصية بإسمه كأستاذ للجراحة وليس كنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشيرا الى ان مثل هذا التكريم للطلاب يزيد من ثقتهم بأنفسهم وبإنتمائهم للجامعة مؤكدا ان ادارة الجامعة قد قامت بتوفير كافة الامكانيات لدعم الطلاب في مختلف الأنشطة البحثية وأنه بالغ الفخر بهذا التفوق والذي هو نتاج التعليم الحكومى في مصر.

واستمع نائب رئيس جامعة عين شمس لتجارب الطلبة في برنامج البايوتكنولوجي وقصص نجاحهم وسر حبهم للقسم والكلية، والمعلومات القيمة التي حظوا بها من خلال دراستهم ولمس خلال الحديث مدي فخرهم واعتزازهم بجامعتهم والتطور الملموس في كافة الأقسام والبرامج التي استحدثتها جامعة عين شمس.

وأبدى الطلاب بالغ سعادتهم بالتكريم والمنح الدراسية المقدمة من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مؤكدين أنها تمثل لهم دفعة قويه للأمام تجعلهم أكثر إصرار على التفوق والاجتهاد، كما أعربوا عن اعتزازهم بانتمائهم لكليه عريقة وجامعة اعرق تخرج فيها نوابغ العلماء الذين أثروا البحث العلمي محليا ودوليا.

جدير بالذكر أن هذا المنحة شخصية يقدمها الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس للعام الثالث على التوالي للطلاب الاوائل بكلية العلوم و أن برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية يعد أحد أهم البرامج بكلية العلوم جامعة عين شمس والذي بدأ في عام ٢٠١٧ وقام بتخريج ثلاثة دفعات حتى الآن