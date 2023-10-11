شباب ورياضة سوهاج تعقد لقاءً شبابيًا بمركز شباب نيدة بأخميم

عقد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج لقاء شبابي بشباب مركز شباب نيدة التابع لإدارة الشباب والرياضة بأخميم بحضور يسري كفافي ومحمد زكريا وكيلي المديرية للشباب والرياضة ومديري الإدارات المركزية بالمديرية ومعاون مدير المديرية للشباب جرى خلاله عرض فيديو عن إنجازات الدولة المصرية في القطاعات المختلفة والتي تم تنفيذها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ''حياة كريمة ''.



وأكد وكيل الوزارة على أن الوزارة والمديرية دائماً داعمة للشباب ومقترحاتهم وافكارهم ووجه بتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية، موضحاََ اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع البرامج الرياضية والشبابية ووجه بضرورة مشاركة الشباب بفترة الاستحقاق القادمة والمشاركة بالانتخابات الرئاسية.



ومن جانبه أوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب مدى اهتمام المديرية بدعم الشباب وتبني المبادرات التي يقدمها الشباب ودعم مقدميها لتنفيذها.



وأكد محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة على أن المديرية تدعم الرياضيين وتحفز المشاركة سواء في قطاع الممارسة او قطاع البطولة.



وقام رؤساء الإدارات المركزية بشرح وتعريف الحضور بالأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وأهدافها لجميع فئات المجتمع.



واستمع الدكتور محمد فريد شوقي لتساؤلات الشباب ومقترحاتهم وميولهم واحتياجاتهم وتناول اللقاء وضع حلول لبعض مشكلات الشباب ومديري الهيئات الشبابية والرياضية.



كما تم خلال اللقاء تنفيذ محاكاة جلسة برلمانية قدمها أعضاء برلمان الشباب بمركز شباب نيدة.