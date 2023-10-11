عدم النظافة من أسباب ظهور البق.. تعرف على أعراضه وأسبابه

تصدر البق مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن غزى العاصمة الفرنسية باريس، وتساءل الرواد عن كيفية النجاة منه.

وزارة الصحة والسكان قالت إنه لا يشعر الكثير من الناس بلدغات البق، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من احمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعاني من أعراض أكثر حدة، وقالت: لا تظهر أعراض البق في الجسم على الفور لأنه يفرز كمية صغيرة من المخدر قبل أن يبدأ في مص الدم.

ويمكن أن يستغرق ظهور أعراض قرصة البق بضعة أيام، وتسبب اللدغة الشعور بعدم الراحة والحكة.

وتتمثل أعراض البق في الجسم في:

وجود نتوءات ملتهبة مرتفعة عن سطح الجلد مثيرة للحكة، ويتوسطها اللون الأحمر، وتنتشر في شكل مجموعات، أو خط مستقيم، الشعور بالحرقان والآلام.

ونادرًا ما يعاني بعض الأشخاص من أعراض شديدة مثل:

- عدم انتظام ضربات القلب.. صعوبة في التنفس.. حبوب بها ماء.. المعاناة من الحمى.. الشعور بالغثيان والقيء.. المعاناة من تورم اللسان.

عدم النظافة من أسباب ظهور حشرة البق:

كما يمكن أن تنتقل حشرة البق من مكان إلى آخر عن طريق الأمتعة، أو الملابس، أو أي شيء آخر تم حمله من مكان مصاب، كما يمكن أن تحتوي قطع الأثاث المستعملة على حشرة البق، خاصةً إذا كانت قد تم تخزينها في مكان مصاب.

وفي السياق ذاته يمكن أن تنقل حشرة البق الأشخاص الذين يزورون منزلك، أو مكان عملك، خاصةً إذا كانوا قد زاروا مكانًا مصابًا، ويمكن أن تنقل الحيوانات الأليفة حشرة البق، خاصةً إذا كانت قد زارت مكانًا مصابًا.

أما بالنسبة لعدم النظافة.. غالبًا ما يُعتقد أن حشرة البق ترتبط بعدم النظافة، ولكن هذا ليس صحيحًا دائمًا، يمكن أن تعيش حشرة البق في أي مكان، بغض النظر عن مدى نظافته، ويمكن لحشرة البق أن تختبئ في الشقوق الضيقة، مثل الشقوق في الأثاث أو الجدران أو الأرضيات.

ويجب أن تعرف أنه أحيانًا تفضل حشرة البق المناطق المظلمة والدافئة، مثل غرف النوم والخزائن.