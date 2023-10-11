العدو الخفي لفرنسا| أعراض ظهور البق في الجسم وطرق التخلص منه والحماية من ظهوره

البق من الحشرات المزعجة التي احتلت فرنسا في الوقت الحالي، حيث سببت حالة من الرعب وعدم الأمان، فهي تتمثل في العدو الغير مرئي والتي يصعب قتلة لإنتشاره بسرعة كبيرة، ويتميز بجسم بيضاوي مسطح إلى حد ما، ويتراوح طوله من 5 إلى 7 ملليمتر، وله ستة أرجل، ويكون في حجم بذور التفاح، ويمكن لبق الفراش العيش لمدة تصل إلى سنة، وتتواجد دائمًا في الأسرّة والملابس المختلفة وكذلك الأقمشة بأشكالها، أو داخل الآثاث لتعيش وتتكاثر فيه، ولذلك نقدم لك أعراض ظهور البق في الجسم وطرق التخلص منه والحماية من ظهورة.

الإصابة بالبق

أعراض ظهور البق في الجسم

-وجود نتوءات ملتهبة مرتفعة عن سطح الجلد مثيرة للحكة، ويتوسطها اللون الأحمر، وتنتشر في شكل مجموعات أو خط مستقيم.

-الشعور بالحرقان والآلام.

الأعراض الشديدة التي تتطلب استشارة الطبيب

- عدم انتظام ضربات القلب.

- صعوبة في التنفس.

- حبوب بها ماء.

- المعاناة من الحمى.

- الشعور بالغثيان والقيء.

- المعاناة من تورم اللسان.

علاج قرصة البق

غسل مكان اللدغة بالماء والصابون، ويمكن علاج الحكة البسيطة باستخدام الهيدروكورتيزون، ومسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية، والكريمات المضادة للحكة، ومضادات الهيستامين.

البق

طرق التخلص من البق

قتل الحشرة نفسها

البحث عن الشقوق وفحصها باستخدام المصباح اليدوي، وفي حالة رؤية الحشرة، يمكن قتلها أو التقاطها بشريط لاصق، ثم تنظيف المنطقة بالماء والصابون، والمكنسة الكهربائية.

تحققي من حيواناتك الأليفة

سرير الحيوانات الأليفة بيئة جيدة لظهور وانتشار البق بشكل أسرع، فحاولي أن تفحصي سرير الحيوانات، بشكل يومي ، والعمل على تنظيفه وتطهيره

التجميد

قتل الحشرات عن طريق تجميدها وعلى الرغم من أنها صعبة بعض الشيء وتستغرق وقتًا طويلاً، إلا أنه يمكنك حفظ هذه الحيلة لفصل الشتاء.

غسل الملابس والمفروشات جيدا ويفضل أن يكون ذلك عند درجة حرارة 120 درجة.

رش البق

استخدام مسحوق أو رذاذ مثل المبيدات الحشرية، أو بخاخات الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت النعناع، أو مسحوق حمض البوريك.

طرق الوقاية من البق

افحصي العناصر الخارجية

يمكن أن ينتقل البق إلى منزلك عن طريق شراء أثاث منزلي أو قطع من القماش الجديدة او المستخدمة من قبل وقد تحتوي على عدد من البيض أو البق الناضج، كما يجب اختيار الأثاث بعناية من مواد لا تحتوي على شقوق، وكذلك المنسوجات ذات الجودة العالية من النسج.

تغطية مرتبتك بالبلاستيك

بعد التخلص من البق يفضل أن تقومي بتغطية المراتب بأغطية من البلاستيك هذه الخطوة سوف تقتل أي بق متبقي وتمنع احيائه مرة اخري

استخدمي أكياس التخزين للأقمشة المختلفة

عند اكتشاف وجود بق الفراش في منزلك، فقومي بتخزين جميع ملابسك ومفروشاتك الناعمة والفراش الخاص بالسرير في أكياس ويفضل أن تحرصي على غلقها بشكل جيد، حتي لا تسمحي بمرور الأكسجين حول البق، مما يساعد على قتل الحشرات الناضجة وكذلك البيض.

النظافة المستمرة

الفوضى والعشوائية في أثاث المنزل أو تراكم الكثير من الأشياء غير المستخدمة قد يتسبب في نشأة بيئة جيدة للبق، فهو يعشق الأماكن المغلقة التي يصعب الوصول إليها ، لذا تخلصي من أي فوضي منزلية بالغرف في منزلك وقومي بتنظيم الأشياء ويفضل أن تقللي من الأماكن التي يمكنهم الاختباء فيها، ويفضل أن يكون كل ركن في غرفتك تحت رؤية العين.