قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. الموعد والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار وتصنيف المنتخبات والقنوات الناقلة.

ويعد منتخب السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، بعد التغلب على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وسيشهد "الكان" مشاركة عربية كبيرة كما هي العادة، بقيادة مصر والجزائر وتونس، ورابع العالم الذي ستكون الأضواء كلها عليه، منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي.

كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 مساء الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام العاشرة بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

نظام قرعة كأس أمم أفريقيا

تقسم المنتخبات الـ24 إلى 6 تصنيفات، اعتمادًا على آخر تصنيف لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعلى هذا الأساس تتكون 6 مجموعات، يتأهل منها أول منتخبين إلى الدور الثاني، بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

تصنيف المنتخبات العربية

جميع المنتخبات العربية تأتي في التصنيف الأول، باستثناء منتخب موريتانيا، أي من الممكن أن نشهد مجددا لقاء عربيا في مجموعات الكان.

ولكن التصنيف الثاني يحتوي على كوكبة من نخبة المنتخبات الأفريقية، في مقدمتها منتخب نيجيريا ومالي.

تصنيف المنتخبات في قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023

التصنيف الأول: كوتديفوار - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر

التصنيف الثاني: نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - الرأس الأخضر - غينيا - زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتيانيا

التصنيف الرابع: غينيا بيسا - موزمبيق - ناميبيا - أنغولا - غامبيا - تنزانيا

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا 2023

ستقوم قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" بنقل قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 عبر شاشتها.

ومن المرجح أن تقوم بعض القنوات العربية الأخرى بنقل القرعة أيضًا، مثل قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

كيف تشاهد البث المباشر لقرعة كأس أمم أفريقيا 2023؟

سيكون البث المباشر لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 متاحا مجانا عبر يوتيوب من خلال حساب "بي إن سبورتس الإخبارية".

كما سيقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بنقل مراسم القرعة مباشرةً عبر حساباته الرسمية على يوتيوب ومنصة إكس (تويتر سابقا) وفيسبوك.

