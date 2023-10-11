نابولي يتوصل لاتفاق مع كونتي لتدريب الفريق

توصلت إدارة نادي نابولي الإيطالي لاتفاق مع المدرب أنطونيو كونتي، لتولي المهمة الفنية خلفًا للمدرب رودي جارسيا الذي يقدم مستوى ضعيف للغاية مع البارتنوبي في الموسم الحالي 2023 – 2024.

نابولي يتفق مع كونتي لتدريب الفريق

لقد تواصلت إدارة نابولي رسميًا مع أنطونيو كونتي اليوم الأربعاء، وكان الاتفاق بينهم مبدئي وستتبع المناقشات محادثات مباشرة لفهم ما إذا كان يمكن أن يكون الرجل المناسب ليحل محل رودي جارسيا.

وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشان أنطونيو كونتي بعد، لأن هناك العديد من النقاط الحاسمة التي يجب مناقشتها قبل التقدم مع كونتي والوصول لاتفاق نهائي.

يحاول رودي جارسيا تفادي الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في الفترة الأخيره، وفي أعقاب البداية الباهتة لفريقه في حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي، وذلك بتحقيق الفوز على مضيفه بولونيا.

يحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، والتي جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين وخسارة مثلهم، رغم أن الفريق كان بطل النسخة الماضية من الكالتشيو، وسجل لاعبي البارتنوبي 17 هدف في المركز الرابع ضمن قائمة الأقوى هجومًا.

استقبلت شباك نادي نابولي 9 أهداف في المركز الرابع ضمن قائمة الأقوى دفاعيًا، ويبتعد السماوي بثلاثة نقاط عن فيورنتينا الرابع في جدول الترتيب.