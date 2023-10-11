الفيوم تتابع سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرية الصبيحي بعد رفع كفاءتها

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، سير العمل والتشغيل التجريبي بوحدة طب الأسرة بقرية الصبيحي، التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على الوحدة.

جاء ذلك عقب تفقد المحافظ، لأعمال قافلة كلية طب أسنان قصر العيني جامعة القاهرة المجانية، بمدرسة الرزنه للتعليم الأساسي بقرية الصبيحي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

وتابع محافظ الفيوم، سير العمل والتشغيل التجريبي، بوحدة طب الأسرة بقرية الصبيحي، المقامة على مساحة ١٧٠٠ متر مربع، والمكونة من طابقين، يضم الطابق الأول منها، الاستقبال، والمعمل والصيدلية، وعيادتي طب الأسرة، والأسنان، وغرفتي التطعيم والملفات، ويضم الطابق الثاني غرفة التثقيف الصحي، وعيادة تنظيم الأسرة، والمكاتب الادارية، واستراحتي الأطباء، وأطقم التمريض.

واستمع المحافظ، إلى المترددين على الوحدة، بشأن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مؤكدا على التخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير الإجراءات وتوفير الخدمات الصحية بالشكل اللائق للمرضى، في إطار اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقطاع الصحي.

قافلة طب اسنان

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أعمال قافلة كلية طب أسنان قصر العيني جامعة القاهرة المجانية، بالتنسيق مع محافظة الفيوم، بمدرسة الرزنه للتعليم الأساسي بقرية الصبيحي، التابعة لمركز يوسف الصديق، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لتلاميذ المدرسة وأهالي القرية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب أسنان قصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ألفت حسانين رئيس قسم العلاج التحفظي، والدكتورة هالة محيي الدين بقسم أسنان الأطفال بالكلية، والدكتور كريم فوزي أستاذ علاج اللثة بالكلية، والدكتورة منال حسني رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.