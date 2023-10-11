الاتحاد يفاضل بين أجانب الفريق لرحيل ثلاثي وضم نجم عالمي

يفاضل المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي في الفترة الحالية بين أجانب الفريق لرحيل ثلاثة منهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير 2024.

الاتحاد يفاضل بين أجانب الفريق لرحيل ثلاثي

تأتي رغبة الاتحاد في رحيل ثلاثة من أجانب الفريق لرغبتهم في التخلص من العدد الزائد في قائمة المحترفين بالإضافة إلى الرغبة في ضم لاعب عالمي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يمتلك نادي الاتحاد كل من أحمد حجازي وجوتا خارج قائمة النمور في الفترة الحالية، بينما تضم قائمة الأجانب المتواجدين كل من كريم بنزيما ورومارينيو وعبدالرزاق حمدالله وإيجور كورنادو ونجولو كانتي وفابينيو ولويس فيليبي ومارسيلو جروهي.

يحتاج العميد التفريط في خدمات اثنين من لاعبيه لحل أزمة تعدد المحترفين، ثم يفكر في رحيل لاعب أخر من القائمة الحالية لضم نجم عالمي جديد في يناير المقبل.

تشير التحركات داخل نادي الاتحاد إلى التفريط في خدمات عبد الرزاق حمدالله المتألق وهداف الفريق لرغبتهم في إفساح المجال أمام كريم بنزيما للتألق وقيادة الفريق في الفترة المقبلة، مع وجود احتمالية برحيل مارسيلو جروهي الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم بعد ضم عبدلله المعيوف.

وهناك اختلاف بين رومارينيو بسبب وصولة إلى 32 عام وجوتا الذي يمتلك عدة عروض أوروبية للرحيل في يناير المقبل، بعد استبعاد فكرة رحيل أحمد حجازي الذي سيعود خلال أسابيع قليلة و بسبب إصابة أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي .