الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سامح شكري: إيطاليا الشريك الرابع عالميًا لمصر (ِشاهد)

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن هناك إرادة قوية بين الجانب المصري والإيطالي لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات والشركات الإيطالية العاملة في مصر بما يعود بالنفع على البلدين.

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وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، وعرضته قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن العلاقة الثقافية العميقة التي تربط بين البلدين نظرا للحضارة بين البلدين القديمتين وأيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية والأهمية التي نعلقها على التعاون في مجال التعليم.

الاتحاد الأوروبي

وأكد أن إيطاليا تعد الشريك الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي، كما أنها الشريك الرابع على الصعيد العالمي، مشيرًا إلى أن 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شريك مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية.

الهجرة غير الشرعية

وتابع وزير الخارجية: “جاري تناول قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية، والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمعالجة هذه القضية، وإمكانية تناول هذه القضية من منظور الهجرة الشرعية والمنظمة”.
 

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