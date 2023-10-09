الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حشود من المصريين في إيطاليا لتوثيق الطلبات لمرشحهم الرئاسي القادم

المصريون في إيطاليا
المصريون في إيطاليا

 احتشد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا وذلك لتوثيق طلبات لمرشحهم الرئاسي المتفقين عليه لتولي رئاسة مصر الفترة القادمة، بعد خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقال مدحت خليل مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في إيطاليا أنه علم أبناء الجالية المصرية في إيطاليا بأن مرشح بعينه قد تحصل على التوكيلات اللازمة لترشحه وأضعاف أضعافها إلا أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا أصروا على التوجه للقنصلية المصرية لتوثيق طلبات لمرشحهم الرئاسي المتفقين عليه لولاية مصر الفترة القادمة. 


وأضاف خليل أن هذا الإصرار هو رسالة تؤكد مدى الوعي لدى أبناء الجالية المصرية في إيطاليا لحساسية المرحلة وأهمية دعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة في القرار السياسي .

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.    

 

 وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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