ذوي الهمم يبدعون في تجسيد نصر أكتوبر بالرسم بمراكز شباب أسيوط

تحت رعاية الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، قام أفراد ذوي القدرات والهمم بالتعبير عن إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة من خلال الرسم في مراكز الفنون والإبداع في ديروط وناصر والفتح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللوحات الإبداعية هي نتاج تدريب في مجال الرسم لأعضاء ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية في مراكز تنمية الفنون والإبداع في إدارة الشباب والرياضة في أسيوط، بما في ذلك مركز شباب ديروط ومركز شباب ناصر ومركز شباب الفتح.

تأتي هذه الأنشطة ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية لتنمية الشباب، التي تشمل الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية وإدارة "قادرون باختلاف"، وتشمل التدريبات الرياضية والأنشطة الفنية، بالإضافة إلى تعليم صناعة المشغولات اليدوية في جميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لأفراد ذوي القدرات والهمم.

تأتي هذه الفعالية استجابة لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيه ورعاية الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، وبإشراف عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب، ومجدي عبد الرحمن، مدير مكتب "قادرون باختلاف".

ذوي الهمم.. يبدعون في الرسم عن نصر اكتوبر العظيم بمراكز شباب اسيوط