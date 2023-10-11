"استراتيجية مصر للتنمية المستدامة" ندوة لـ"شباب أسيوط" بالغنايم

تواصل إدارة التعليم المدني في مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفيذ فعاليات الخطة الصيفية تحت شعار "صيف شبابنا". تم تنفيذ محاضرة بعنوان "استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030" في مركز شباب الغنايم. شارك في هذه الندوة 75 شابًا وفتاة من أعضاء برلمان الطلائع والشباب التابعة لإدارة شباب الغنايم.

يهدف اللقاء إلى تمكين الكفاءات وإيجاد جيل من القيادات الشابة لتحقيق رؤية مصر 2030 وخلق جيل من الشباب قادر على قبول تحديات الحياة ومواجهتها، وأن يساهم الشباب في دعم العمل الحكومي وتفعيل دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم وبناء قدرات الشباب.

أهم ما دار من محاور نبذة تعريفية حول استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فبراير 2016، وهي عبارة عن خطة طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، والتي ترتكز على ثلاثة أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وأهداف التنمية المستدامة. وتتمثل هذه الأهداف في سبعة عشر هدفًا، منها بناء اقتصاد قوي يحقق جودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وإعادة إحياء دور مصر التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين مع ترسيخ مبدأ الشفافية. وتأتي هذه الأهداف في إطار السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا ومراحل إعداد التنمية المستدامة ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

حاضر اللقاء الدكتور محمود نور الدين قبيصى، استاذ التخطيط الاجتماعي المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

شباب أسيوط تنظم ندوة بمركز شباب الغنايم

شباب أسيوط تنظم ندوة بمركز شباب الغنايم