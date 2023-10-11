تحدث سامي الجابر أسطورة نادي الهلال، عن ما قدمه المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لأزرق الرياض خلال الموسم الحالي وبعد مرور 9 جولات من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين والبطولات القارية.

سامي الجابر: خورخي خيسوس جيد يحتاج فقط دعم الجمهور

وكان خورخي خيسوس قد خسر 4 نقاط في مسابقة الدوري هذا الموسم، بجانب التعادل مع نافباخور في دوري أبطال آسيا وخسارة لقب البطولة العربية من نادي النصر، مما جعل الجمهور ينتقده بشكل كبير في الفترة الأخيره.

وقال سامي الجابر أحد أساطير نادي الهلال: "مهما حاول الجميع التشكيك في خورخي خيسوس فمستواه جيد وهو من المدربين الكبار على مستوى العالم وليس فقط في السعودية، أتمنى من الجمهور أن يدعم الإدارة واللاعبين والمدرب، لأن الهلال في الأول والأخير بيعتمد على جماهيره".

كان خورخي خيسوس في اختبار قوي بالأربعة مباريات الماضية، والتي كانت ستحسم بقاءه من رحيله مع نادي الهلال، ونجح في تحقيق الانتصار فيها منذ العودة من فترة التوقف الماضية للمرحلة الثانية للمنتخب السعودي.

توقفت الدوريات في الفترة الحالية بسبب مباريات المنتخبات، وعقب العودة من التوقف سيكون الفريق على موعد مع مواجهة الخليج يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري 2023 – 2024.