بحضور 104 أعضاء.. نجاح الجمعية العمومية بمركز شباب البربا فى أسيوط

وصل قطار الجمعيات العمومية لمراكز شباب أسيوط إلى محطته في مركز شباب البربا، إدارة شباب صدفا.

تم عقد الجمعية العمومية العادية في مقر مركز الشباب لمناقشة جدول الأعمال. تم عقد الجمعية تحت رعاية الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، ورئيس اللجنة العليا، وعادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب في أسيوط، والدكتور محمد السباعي، مدير عام الهيئات.

وكانت اللجنة الفرعية المشرفة على الجمعية ممثلة في رشا عبد العليم، مسؤول هيئات المديرية، وأمل سعيد، مسؤول الشؤون القانونية، وياسر صفوت، مسؤول تفتيش مالي المديرية، ومحمد أحمد، مدير الإدارة، وهناء عبد الرحيم، مسؤول هيئات الإدارة.

بدأت اللجنة في جمع التوقيعات، وبلغ عدد أولئك الذين لهم حق التصويت 290 عضوًا، وانتهت إجراءات الجمعية بحضور 104 أعضاء من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعقد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب وفقًا للائحة النظام الأساسي للهيئات الشبابية، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، ورئيس اللجنة العليا للجمعيات العمومية في مراكز الشباب.

شباب صدفا .. نجاح الجمعية العمومية بمركز شباب البربا

شباب صدفا .. نجاح الجمعية العمومية بمركز شباب البربا

شباب صدفا .. نجاح الجمعية العمومية بمركز شباب البربا