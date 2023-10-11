"شباب أسيوط": استلام مركز شباب نزلة عبداللاه بديروط في ثوبه الجديد

أعلن الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط، أنه تم استلام مركز شباب نزله عبداللاه التابع لإدارة شباب ديروط، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق حياة كريمة.

تم توقيع محضر استلام المركز بحضور لجنة المتابعة بإدارة الإنشاءات بالمديرية، وشهدت اللجنة استمرار عملها في متابعة معدلات تقدم أعمال التطوير في مراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة، وذلك لمتابعة آخر التطورات في أعمال التجديد والتطوير ووضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستلام هذه المراكز.

وذلك لتصبح هذه المراكز أماكن لائقة لمن يرتادها من أجل خلق حياة أفضل لأبناء مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسيوط أن أعمال التطوير في مراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة تسير وفقًا للخطة الزمنية والمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، وتتم متابعة مستمرة وميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات الإحلال والتجديد، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بمعدلات الإنجاز العالية.

الشباب باسيوط تستلم مركز شباب نزلة عبداللاه بديروط في ثوبه الجديد