الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

 ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) خلال منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 45 جنيهًا، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2315 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية. 

 

  ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

  أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

 أسعار الذهب

 

 ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2315 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2645 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2425 جنيهًا.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 1984 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1543 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1322 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 992 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18520 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1873 دولارًا للأوقية.

 

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إقبال كثيف من المواطنين على شراء الذهب بغرض التحوط

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 10 - 2023 في سوق الصاغة

 

 أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

 أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 197.48 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 225.69 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 206.88 ريال.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 169.27  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 131.65 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,019.63 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,023.38 ريال سعودي.

 

  سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 248.26  ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 592.43 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,173.57 ريال سعودي.

 

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